Şırnak Belediyesi, arama kurtarma aracı aldı

Şırnak Belediyesi, yeni aldığı arama-kurtarma aracını vatandaşların hizmetine sundu.

Şırnak Belediye Başkanlığı, envanterine aldığı yeni arama kurtarma aracıyla filosunu genişletti. Her türlü trafik kazası ve doğal afete müdahale edebilme özelliğine sahip tam donanımlı arama kurtarma aracını Şırnak İtfaiyesine kazandıran belediye, olası trafik kazaları ve doğal afetlere karşı itfaiye ekiplerine acil durumlarda hızlı müdahale edebilme kabiliyeti kazandırdı.

Araç, kesici-ayırıcı, silindir ayırıcı ramlar, yangınlara müdahale için su ve köpük motoru, aydınlatma kulesi, temiz hava solunum tüpleri, seyyar kombi hidrolik kesici, moto pom su tahliyeci, temiz hava solunum cihazlarının dolumunu sağlayan makina, beton kesme motoru, elektrikli beton kesme hiltisi, 30 metrelik önden çekme halatı ve enerji kaynağı sağlamak için 2 adet jeneratör ve benzeri özelliklere sahip.