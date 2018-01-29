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Silopi’deki STK’lar tek çatı altında birleşme kararı aldı

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri bir araya gelip tek çatı altında birleşerek ortak çalışma yürütme kapsamında karar aldı.Silopi’de faaliyetlerde bulunan STK temsilcileri ilçenin sorun ve sıkıntılarına...

Silopi’deki STK’lar tek çatı altında birleşme kararı aldı

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri bir araya gelip tek çatı altında birleşerek ortak çalışma yürütme kapsamında karar aldı.Silopi’de faaliyetlerde bulunan STK temsilcileri ilçenin sorun ve sıkıntılarına...

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:09
Silopi’deki STK’lar tek çatı altında birleşme kararı aldı

Şırnak’ın Silopi ilçesindeki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcileri bir araya gelip tek çatı altında birleşerek ortak çalışma yürütme kapsamında karar aldı.

Silopi’de faaliyetlerde bulunan STK temsilcileri ilçenin sorun ve sıkıntılarına çözüm kavuşturma amacıyla bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Yapılan istişareler sonucunda STK Silopi Platformu çatısı altında birleşme kararı alındı. Yapılan son toplantının ardından basın açıklamasını okuyan Kemal Özdemir Silopi Platfromu’nun kuruluşunu ilan etti. Platform oluşturulması konusunda emeği geçen STK’lara, kanaat önderlerine, ulusal ve yerel basın mensuplarına, esnafa, oda başkanlarına, siyasi parti temsilcilerine ve tüm vatandaşlara teşekkür ederek söze başlayan Kemal Özdemir, platformun ilçenin sesi olmasını diledi.

Platform olarak bir araya gelmelerinin tek amacının, Silopi’yi kalkındırmakla beraber toplumsal birlikteliği ve sosyal barışın tesisini sağlamak olduğunu belirten Özdemir, "Platformun en büyük misyonu yaşadığımız şehir olan ilçemizin sosyal kültürel standartların yükselmesine katkı sunma amacıdır. Bu vizyon çerçevesinde şehrimizde faaliyet gösteren bütün siyasi partiler, STK’lar, toplumun iç dinamikleri olan kanaat önderleri, aydınları, toplumun bütün erkleri bu kapsamda katkı sunması elzemdir. Her türlü ötekileştirmeyi bertaraf ederek din, dil, ırk siyasi görüş, kabile, aşiret, STK, sendika, siyasi parti ve her türlü görüşümüzü bir kenara bırakarak, birçok konuda sahipsiz bırakılan şehrimize yeni ve taze bir kan getirmektir. Tek partimiz, tek davamız, tek sevdamız, tek aşkımız, tek ideolojimiz ve tek yaşantımız yüzde 90’ın geçtiği kısaca ilçemiz olan Silopi’ye odaklanmaktır. Ve bu ülkü ile hareket etmektir. Bu platform ilçemizin gür sesi olacak temel sorunların çözümü için azami gayret ve çaba gösterileceğinden hiç kimsenin şüphesi olmasın. Dili, dini, ırkı, mezhebi, siyasi görüşü ne olursa olsun herkes aynı hedefe hizmet edecek, ilçemizin sorun ve sıkıntılarının çözümü için çaba gösterilecektir ve çözüm yolları aranacaktır. Hiç kimseyi kırmadan kötülemeden ilçemizin temel değerleri olan örf ve adetlerimiz baz alınarak kanun ve yasalar çerçevesinde ilçemizin, memleketimizin daha güzel yaşanılabilir bir ilçe olması için gece gündüz yağmur, çamur demeden çalışmalar yapacağımızdan hiç kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
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