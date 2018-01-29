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Silopi’de kaldırım çalışmaları devam ediyor

Şırnak’ın Silopi ilçe merkezindeki asfalt çalışmalarının bittiği alanlarda kaldırım çalışmaları başladı.İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Silopi Belediyesine görevlendirilen Kaymakam ve Belediye...

Silopi’de kaldırım çalışmaları devam ediyor

Şırnak’ın Silopi ilçe merkezindeki asfalt çalışmalarının bittiği alanlarda kaldırım çalışmaları başladı.İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Silopi Belediyesine görevlendirilen Kaymakam ve Belediye...

29 Ocak 2018 Pazartesi 13:59
Silopi’de kaldırım çalışmaları devam ediyor

Şırnak’ın Silopi ilçe merkezindeki asfalt çalışmalarının bittiği alanlarda kaldırım çalışmaları başladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile Silopi Belediyesine görevlendirilen Kaymakam ve Belediye Başkanı Savaş Konak’ın talimatları ile ilçedeki eksiklikler birer birer gideriliyor. İlçe merkezimizdeki asfalt çalışmalarının sona erdiği 50. Cadde’de fen işleri müdürlüğüne bağlı ekiplerce kaldırım çalışmalarının başlatılması için gereken adımlar atıldı. Daha önceleri düzensiz yapılan kaldırımların sökülmesinin ardından dökülen beton ile beraber yeni düzen kaldırım taşları döşenecek. Daha sonra belirlenen ışıklandırmaların dikilmesi ile 50. Cadde’de aydınlanarak yeni görünümüne kavuşacak.
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