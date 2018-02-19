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Silopi’de altyapı çalışmaları

Şırnak’ın Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan 705’inci sokakta çalışma yapıyor.Silopi Belediyesince ilçe merkezinde yürütülen altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından...

Silopi’de altyapı çalışmaları

Şırnak’ın Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan 705’inci sokakta çalışma yapıyor.Silopi Belediyesince ilçe merkezinde yürütülen altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından...

19 Şubat 2018 Pazartesi 12:59
Silopi’de altyapı çalışmaları

Şırnak’ın Silopi Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, Yeşiltepe Mahallesi’nde bulunan 705’inci sokakta çalışma yapıyor.

Silopi Belediyesince ilçe merkezinde yürütülen altyapı çalışmalarının sona ermesinin ardından cadde ve sokak üst yapı çalışmaları hızla devam ediyor. Silopi Belediyesine bağlı Fen İşleri Müdürlüğü ekipler, sırasıyla daha önce tespit edilen cadde ve sokaklar da çalışma yapıyor. Son olarak Yeşiltepe mahallesinde ki bulunan 705’inci sokakta biten alt yapı çalışmalarının ardından çakıl döküldü. Çakıl dökümünün ardından iş makineleri ile düzeltildikten sonra kilitli parke taşı döşeme işleri başlayacağı bildirildi.
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