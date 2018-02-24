Kızılay Başkanı Türkan’dan iddialara tepki

Şırnak’ın Silopi ilçe Kızılay Şube Başkanı Kemal Türkan, sosyal medya üzerinden yayınlanan bir görüntüye tepki gösterdi.

Silopi’de sosyal medya üzerinden yayınlanan bir görüntüde yapılan sesli anlatım ile bir aileye yardım yapılmadığı yönündeki iddialara cevap veren Silopi Kızılay Şubesi Başkanı Kemal Türkan, bahse konu olan 7 çocuklu Çelim ailesine birçok kez yardım yaptıklarını söyledi. Konuya ilişkin Türkan şu açıklamada bulundu:

“Karşıyaka Mahallesi 727. Sokak 6 numarada ikamet eden Çelim ailesi için gıda yardımında bulunduk. Baba Yunus Çelim ve eşine Kızılayın yardım kartlarından verdik. Ayrıca çocukları içinde giyim yardımı temin ettik. Ancak görüyoruz ki bazı sosyal medya siteleri Çelim ailesinin evinden görüntü almak sureti ile mesnetsiz ve iftira tarzında bir paylaşım yapmışlardır. Sadece ülkemizde değil dünyanın bir çok yerinde fedakarca çalışan Kızılay ihtiyaç sahibi herkese yardım eli uzatmaktadır” dedi.