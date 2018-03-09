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Kaymakam Şener kadınlarla bir araya geldi

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Şener, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadınlarla bir araya geldi.Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Şener, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar...

Kaymakam Şener kadınlarla bir araya geldi

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Şener, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadınlarla bir araya geldi.Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Şener, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar...

09 Mart 2018 Cuma 13:42
Kaymakam Şener kadınlarla bir araya geldi

Şırnak’ın Beytüşşebap İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Şener, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle kadınlarla bir araya geldi.

Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkanı Murat Şener, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Çok Amaçlı Toplum Merkezinde (ÇATOM) düzenlenen programa katılarak, kadınlarla bir araya geldi. Etkinlikte konuşan Şener, Güneydoğu’nun neredeyse tüm ilçelerinde ÇATOM’ların olduğunu belirterek, “Geçen yıl bildiğiniz üzere ÇATOM, Halk Eğitim Merkezi binasında faaliyet gösteriyordu. Bu yıl buranın tadilatını yaparak ve ÇATOM’a tahsis ettik. Binanın üstü kütüphane altı ise çeşitli kursların verildiği yer. Kadınlarımız burada çocuklarıyla beraber kurslarda eğitim görebiliyorlar. Kadınlar Günü nedeniyle de kendilerini ziyaret ettik. Kadınların çoğu burada gönüllülük esasına dayalı bir emek veriyorlar. Yöresel kıyafet kursu, dikiş nakış kursu, Kur-an kursu var. Gelip bir şeyler öğreniyorlar. Bir yandan da ailelerine ufakta olsa bir harçlık götürüyorlar. Bu bakımdan kendilerine destek çıkmaya çalışıyoruz. Burada bulunan kadınlar bir kutlamayı hak ediyorlar bu yüzden” dedi.

ÇATOM Müdürü Zehra Durmuş, Kadınlar Günü’nü kutladıklarını belirterek, “Beytüşşebap çok amaçlı toplum merkezi 1998 yılından beri kurulup düzenli olarak faaliyet göstermektedir. Özellikle kadın genç kız ve çocuk alanında istihdam göstermeye yardımcı oluyor. Amacımız her alanda kadın ve genç kızların kendi ayakları üzerinde durabilmelerini sağlamak ev ekonomilerine bütçe sağlamak” diye konuştu.

Seyran Adıyaman adlı kursiyer ise, tüm kadınların günlerini kutladığını belirtti.
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