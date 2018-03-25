Karahocagil’den Cizre ÇATOM’a ziyaret

GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve beraberindeki heyet Kaymakam Faik Arıcan’ı makamında ziyaret edip, ÇATOM kursiyerleri ile bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyet ile Şırnak’a gelen GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Cizre’de ÇATOM’u ziyaret etti. Karahocagil ve beraberindeki heyet, Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan tarafından karşılandı. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karahocagil, projelerle desteğe devam edeceklerini ifade etti.