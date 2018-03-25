Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 17°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116603
ALTIN
172.438
DOLAR
3.9676
STERLİN
5.6086
EURO
4.9052

Karahocagil’den Cizre ÇATOM’a ziyaret

GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve beraberindeki heyet Kaymakam Faik Arıcan’ı makamında ziyaret edip, ÇATOM kursiyerleri ile bir araya geldi.Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyet ile Şırnak’a gelen GAP...

Karahocagil’den Cizre ÇATOM’a ziyaret

GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve beraberindeki heyet Kaymakam Faik Arıcan’ı makamında ziyaret edip, ÇATOM kursiyerleri ile bir araya geldi.Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyet ile Şırnak’a gelen GAP...

25 Mart 2018 Pazar 11:12
Karahocagil’den Cizre ÇATOM’a ziyaret

GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil ve beraberindeki heyet Kaymakam Faik Arıcan’ı makamında ziyaret edip, ÇATOM kursiyerleri ile bir araya geldi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere beraberindeki heyet ile Şırnak’a gelen GAP İdaresi Başkanı Sadrettin Karahocagil, Cizre’de ÇATOM’u ziyaret etti. Karahocagil ve beraberindeki heyet, Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan tarafından karşılandı. Çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Karahocagil, projelerle desteğe devam edeceklerini ifade etti.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cizre Emniyeti’nden vatandaşa kandil simidi
Cizre Emniyeti’nden vatandaşa kandil simidi
Beytüşşebap’ta dolu yağışı çiçek açan ağaçları vurdu
Beytüşşebap’ta dolu yağışı çiçek açan ağaçları vurdu
Başkan Bedirhanoğlu sporcuları ağırladı
Başkan Bedirhanoğlu sporcuları ağırladı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Busabah Malatya

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim