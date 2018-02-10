Kaplıcaya gözü gibi bakıyor

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde Naif Ulaş adlı vatandaş, ilçede bulunan Zümrüt Kaplıcasının temizliğini 10 yıldır gönüllü olarak yapıyor.

Beytüşşebap ilçesine bağlı Ilıcak köyünde bulunan Zümrüt Kaplıcasının temizliğini 10 yıldır hiçbir karşılık beklemeden yapan Naif Ulaş, örnek bir davranış sergiliyor. Kato Dağı eteklerinde bulunan kaplıcaya yılın her dönemi gelen vatandaşların bıraktığı çöpleri temizleyip, havuzların içini yosunlardan arındıran Ulaş, gönüllü olarak çalışıyor. Kaplıcaya gelen vatandaşların hayır duasını almak için yıllardır çalıştığını anlatan Ulaş “Elki Mahallesi’nde oturmaktayım. Maliyeden emekli personelim. 10 yıldır halkın hizmetindeyim. Kaplıcada temizlik işlerini gönüllü olarak yapıyorum. Karşılık olarak halktan dua bekliyorum sadece. Bir kişiden bile bugüne kadar bir ücret almadım, almak da istemiyorum. Halkıma memleketime hizmet için burada çalışmak istediğim için çalışıyorum. Buradan yetkililere seslenmek istiyorum. Kaplıcamıza yatırım yapılmasını istiyorum. Her şeyi devletten beklememek gerek iş adamlarına sesleniyorum. Ben haftada iki gün gelip çevreye atılan çöpleri temizliyorum. Herkes de çevresini temiz tutsun istiyorum” dedi.