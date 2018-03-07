İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Cizre’de

Şırnak’a gelen İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy Cizre Kaymakamı Faik Arıcan’ı makamında ziyaret etti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ahmet Adanur ile birlikte Şırnak’ın Cizre ilçesine gelip, Kaymakam Faik Arıcan’ı makamında ziyaret etti. Şırnak Valisi Mehmet Aktaş tarafından Şerafettin Elçi Havalimanında karşılanan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, karayolu ile Cizre Kaymakamlığına geçti. Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan Hükümet Konağı önünde Kaymakam ve Belediye Başkanı Faik Arıcan ve kurum müdürleri tarafından karşılanan Ersoy, Sevgi Sokağı ve Orhan Doğan Caddesi üzerinde bulunan esnafları ziyaret edip, vatandaşlarla ayaküstü sohbet etti.

Bir müddet esnafları ziyaret eden Bakan Yardımcısı Ersoy, daha sonra Cizre Kaymakamlığına geçti. Cizre Kaymakamlığı konferans salonunda yaklaşık iki saat süren toplantıda ilçenin temel sorunları ve yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Ersoy, Silopi ilçesine gitmek üzere Cizre’den ayrıldı.