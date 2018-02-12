El emekleri öğrencilere dağıtıldı

Şırnak’ın Silopi İlçe Belediyesine bağlı Kadın Eğitim, Destek ve Kültür Merkezinde eğitim gören kadınlar, kendi el emekleri ile yaptıkları atkı, bere ve çorapları köy okullarına dağıttı. Köy okullarında tespit edilen öğrencilere verilen hediyeleri alan öğrenciler ise mutluluklarını dile getirdi.

Silopi Belediyesine bağlı Kadın Eğitim, Destek ve Kültür Merkezinde uzun bir süredir el sanatları kursu gören bayan kursiyerler, el emekleri ile ördükleri 386 adet atkı, bere ve çorapları ilçe merkezine bağlı köy okulu öğrencilerine dağıttı. Kadın Merkezi Müdürü Gönül Ürgen, köy okullarını dolaşarak, maddi durumları iyi olmayan öğrencilere dağıttıklarını belirterek, öğrencilerin de çok sevindiğini söyledi. Ürgen, kadın merkezinde yaklaşık 6 aydır 17 bayan kursiyerin kendi el emekleri ile atkı, bere ve çorap ürettiklerini ve bu ürünleri ilçe merkezine bağlı maddi durumu kötü olan öğrencilere verdiklerini söyledi.