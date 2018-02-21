Cizrelilerden kan bağışına yoğun ilgi

Türk Kızılay Derneği’nin Şırnak’ın Cizre ilçesinde açmış olduğu kan bağışı çadırına vatandaşlar yoğun bir ilgi gösterdi.

Cizre ilçesi Orhan Doğan Caddesi Hükümet Konağı önünde Kızılay tarafından kan bağış çadırı açıldı. Kızılay’ın kan bağışı çadırına başvurup gönüllü olarak kan bağışında bulunan vatandaşlardan Mustafa Orun, "Kan bağışı hem vücut için hem de insanlık için iyidir. Bir gün belki bana ve başkasına lazım olur. Bu düşünce ile ben de kan bağışına destek verdim ve herkesi de kan bağışı yapmaya davet ediyorum" dedi.

Kan bağışlamanın güzel bir şey ve hayat kurtardığına vurgu yapan Ferhan Duruş, "Bağışta bulunmak kan merkezinde kan bekleyen birine el uzatmak gibi bir şeydir. Bence herkes kan bağışlamalı çünkü şuan kan bekleyen o kadar insan var ki. Onun için kan bağışında bulunmak hem insan vücudu için çok yararlı hem de hayat kurtarıyor" diye konuştu.

“Herkesi kan vermeye davet ediyorum”

Cizreli vatandaşlardan Osman Yural ise, gönüllü bir bağışçı olarak herkese kan vermesini tavsiye ettiğini söyledi. Yural, “Kan vermek hem vücut için, hem başkalarının hayatını kurtarmak için çok yararlı bir şey. Herkesi kan vermeye davet ediyorum” ifadelerinde bulundu.

“Cizrelilerin ilgisi sevindirici”

Cizreli vatandaşların kan bağışına göstermiş olduğu yoğun ilginin kendilerini sevindirdiğini ifade eden Cizre Kızılay Şubesi Başkanı Salih Sefinç, şunları kaydetti:

“Cizre Kızılay şubemizin kan konusundaki teşviki ile duyarlı ve hayırsever vatandaşlarımız kan bağışına büyük bir ilgi gösterdiler. Mevsimsel olarak kış aylarında bağışların azaldığı düşünüldüğünde Cizre’deki kan bağışı duyarlılığı daha da önem kazanıyor. Bu anlamda açılan kan bağışı çadırına başvurup kan veren ve veremeyen bütün duyarlı bağışçılara teşekkür ediyorum.”

“Yaklaşık 250 ünite stok yaptı”

Diyarbakır Kızılay Bölge Kan Merkezi görevlisi Baran Duymaz ise, Cizre’de yapmış oldukları iki günlük faaliyette kamu, sivil ve Cizre halkı için kan bağışı kampanyası başlattıklarını söyledi. Duymaz, şunları söyledi:

“İki günlük faaliyetimizde halkın ve kamu personellerinin bize göstermiş oldukları ilgi ve alaka sayesinde 250’ye yakın ünite kan stoku yaptık. Biz Diyarbakır bölge olarak 6 il ve bunlara bağlı ilçelerde kan bağış faaliyetleri düzenliyoruz. Bu il ve ilçelerdeki 46 hastanenin kan ihtiyacını karşılamak zorundayız.”