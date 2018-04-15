Cizre’de Nergis Festivali

Şırnak’ın Cizre ilçesinde yapılan Nergis Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Cizre Kaymakamlığı ve Belediyesince Nergis Festivali düzenlendi. Tarihi Hamidiye Kışlası önünde düzenlenen festivale Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan, ilçe protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Festival çerçevesinde düzenlenen panelde konuşan Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Şevket Alp, Cudi Dağı eteklerinde nergis bahçelerinin olduğunu ve bunun Türkiye’ye tanıtılması için gereken çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Daha sonra yöresel sanatçılardan Abdurrahman Ciziri, yöreye ait Kürtçe uzun hava okudu. Festival, Belediye Başkan Vekili Faik Arıcan tarafından resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle devam etti.

Kaymakam Arıcan, festivalin ilçede ilk kez yapıldığını ve yoğun katılım gösterildiğini belirterek, ilçenin tarihi ve kültürel değerleri ile çok önemli bir konumda olduğunu ifade etti. Arıcan, Cizre’nin Ahmedi Hani, Melaye Ciziri ve İsmail Ebuliz’in memleketi olduğunu anlatarak, “Bu güzide topraklar ve aziz Cizreliler en güzele layıktırlar. Bizler de ilçemizi bu sorumluluk altında en güzel şekilde tanıtma çabasındayız. Hem ülkemizin dört bir tarafı ilçemizi tanıyacak hem de ilçemizin değerlerini en üst seviye de tanıtmış olacağız. Ben emek harcayan değerli kamu görevlilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Güzel faaliyetler de yürütüyoruz ilçemizde, devletimizin, hükümetimizin ve belediyemizin de güzel faaliyetleri vardır. Bu kapsamda Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Başbakanım ve bakanlarımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Onların ilgi ve alakalarını her zaman yanımızda görüyoruz. Vatandaşımızdan sadece şunu bekliyoruz, bize güvensinler, bize inansınlar, onları mahcup etmeyeceğiz inşallah. Onların dualarına her zaman ihtiyacımız var, bizden desteklerini esirgemesinler” dedi.

Festival, Woman Blues With Göksenin Grubu tarafından verilen konserle son buldu.