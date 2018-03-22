Cizre Emniyeti’nden vatandaşa kandil simidi

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğünce Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara kandil simidi dağıtıldı.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Mübarek Regaip Kandili nedeniyle vatandaşlara ve polis noktalarında görevli polis memurlarına 3650 paket kandil simidi dağıttı.Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgilerde milli birlik ve beraberliğe en fazla ihtiyaç duyulan bugünlerde düzenlenen bu tür faaliyetlerin önem taşıdığı belirtildi.

Cizreli vatandaşlar ise böyle manevi bir günde kandil simidi dağıtan Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü yetkililerine ve görevli polislere teşekkür ettiler.