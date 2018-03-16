Başkan Bedirhanoğlu sporcuları ağırladı

Şırnak’ta 2. Lig’de mücadele ederek başarılı bir sezon geçiren Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü Erkekler hentbol takımı, Play-off maçları öncesinde Belediye Başkanı Turan Bedirhanoğlu’nu makamında ziyaret etti.

1. Lig’e yükselmek için zorlu maçlara çıkacak olan Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü hentbol Takımı, müsabakalar öncesinde Başkan Bedirhanoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ederek, Play-off maçları öncesi moral depoladı. Bedirhanoğlu, sezon boyunca müsabakalarda göstermiş oldukları başarılı oyunlardan dolayı sporcuları tek tek tebrik ederken, sporcular da destek ve katkılarından dolayı Başkan Bedirhanoğlu’na teşekkür ederek çiçek takdim etti.