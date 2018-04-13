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AK Partili Ağralı Silopi’de su arıtma tesisini inceledi

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Silopi Belediyesince tamamlanan su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Şırnak’ın Silopi ilçesine gelerek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş’ı...

AK Partili Ağralı Silopi’de su arıtma tesisini inceledi

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Silopi Belediyesince tamamlanan su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Şırnak’ın Silopi ilçesine gelerek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş’ı...

13 Nisan 2018 Cuma 12:12
AK Partili Ağralı Silopi’de su arıtma tesisini inceledi

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Silopi Belediyesince tamamlanan su arıtma tesisinde incelemelerde bulundu.

AK Parti Konya Milletvekili Abdullah Ağralı, Şırnak’ın Silopi ilçesine gelerek, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Sezer Işıktaş’ı ziyaret etti. Ağralı, daha sonra, Şehit Harun Boy Mahallesi’nde yapımı tamamlanan su artıma tesisini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. Ziyaretlerin ardından Kaymakam Işıktaş, Ağralı’ya yöresel kilim ve filografi hediye etti.
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