Galeriler Videolar Yazarlar
Malatya
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
119303
ALTIN
163.013
DOLAR
3.7828
STERLİN
5.3395
EURO
4.6940

AK Parti’den sahte kimlik düzenleyen şahsa suç duyurusu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şırnak’ın Cizre ilçe teşkilatında herhangi bir kademede yer almayan Mehmet Yekta Aşut’un sahte kimlik çıkararak faaliyet yürüttüğü bildirildi.

AK Parti’den sahte kimlik düzenleyen şahsa suç duyurusu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şırnak’ın Cizre ilçe teşkilatında herhangi bir kademede yer almayan Mehmet Yekta Aşut’un sahte kimlik çıkararak faaliyet yürüttüğü bildirildi.

29 Ocak 2018 Pazartesi 14:26
AK Parti’den sahte kimlik düzenleyen şahsa suç duyurusu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şırnak’ın Cizre ilçe teşkilatında herhangi bir kademede yer almayan Mehmet Yekta Aşut’un sahte kimlik çıkararak faaliyet yürüttüğü bildirildi.

AK Parti Cizre İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca yapılan açıklamada, Mehmet Yekta Aşut isimli şahsın gençlik kolları yönetiminde herhangi bir görevi olmadan sahte kurumsal kimlik ile halk arasına çıktığı ve parti adına çalışmalar yürüttüğü bildirildi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan AK Parti Cizre İlçe Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığı, şahıs hakkında hukuki sürecin başlatıldığını dile getirdi.

Sahte olarak çıkarılan kurumsal kimlik kartında AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven’in imzasının da taklit edildiği belirtildi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
AK Parti Silopi Gençlik Kolları Başkanlığı kongresi yapıldı
AK Parti Silopi Gençlik Kolları Başkanlığı kongresi yapıldı
Silopi’de kaldırım çalışmaları devam ediyor
Silopi’de kaldırım çalışmaları devam ediyor
Silopi’deki STK’lar tek çatı altında birleşme kararı aldı
Silopi’deki STK’lar tek çatı altında birleşme kararı aldı

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim