AK Parti’den sahte kimlik düzenleyen şahsa suç duyurusu

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şırnak’ın Cizre ilçe teşkilatında herhangi bir kademede yer almayan Mehmet Yekta Aşut’un sahte kimlik çıkararak faaliyet yürüttüğü bildirildi.

AK Parti Cizre İlçe Gençlik Kolları Başkanlığınca yapılan açıklamada, Mehmet Yekta Aşut isimli şahsın gençlik kolları yönetiminde herhangi bir görevi olmadan sahte kurumsal kimlik ile halk arasına çıktığı ve parti adına çalışmalar yürüttüğü bildirildi. Savcılığa suç duyurusunda bulunan AK Parti Cizre İlçe Başkanlığı ile Gençlik Kolları Başkanlığı, şahıs hakkında hukuki sürecin başlatıldığını dile getirdi.

Sahte olarak çıkarılan kurumsal kimlik kartında AK Parti Cizre İlçe Başkanı Cihan Güven’in imzasının da taklit edildiği belirtildi.