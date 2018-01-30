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AK Parti Silopi Gençlik Kolları Başkanlığı kongresi yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şırnak’ın Silopi ilçe Gençlik Kolları Başkanlığı kongresi yapıldı. Kongreye katılan AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Şırnak il ve ilçelerinde büyük projelere imza atacaklarını...

AK Parti Silopi Gençlik Kolları Başkanlığı kongresi yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şırnak’ın Silopi ilçe Gençlik Kolları Başkanlığı kongresi yapıldı. Kongreye katılan AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Şırnak il ve ilçelerinde büyük projelere imza atacaklarını...

30 Ocak 2018 Salı 15:24
AK Parti Silopi Gençlik Kolları Başkanlığı kongresi yapıldı

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Şırnak’ın Silopi ilçe Gençlik Kolları Başkanlığı kongresi yapıldı. Kongreye katılan AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, Şırnak il ve ilçelerinde büyük projelere imza atacaklarını ve gerekli bakanlıklar ile iletişime geçtiklerini belirtti.

Silopi belediyesine bağlı kadın merkezinde düzenlenen kongreye AK Parti Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkan Yardımcısı ve MKYK üyesi Muhammed Talha Yıldırım, AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, il ve ilçe yönetimi katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından kongrede kısa bir konuşma yapan AK Parti Silopi İlçe Başkanı Fatih Bilen, kadın ve gençlik kolları yeni teşkilatı ile ilçede birçok çalışmaya imza atacaklarını, yeni projeler üreterek Silopi’nin kalkınması için çalışma başlattıklarını söyledi.

AK Parti Şırnak İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ise kısa süre önce Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi ile görüşme yaptığını, Şırnak’ın Uludere ilçesine yeni bir sınır kapısı yapma sözünü aldığını söyledi.

Bu ülkede Kürt sorununun olmadığını aksine Kürt bakan, milletvekili, vali ve devletin farklı bürokrasilerin de Kürtlerin çalıştığını belirten Erkan, kendisinin de Kürt siyasetçi olduğu için gurur duyduğunu söyledi.

Yakın dönemde bölgede yaşayan gençlerin kandırılarak, teröre kurban gittiğini vurgulayan Erkan; “Bizlere barışı vadedenler maalesef bizden evlatlarımızı aldılar. Yakın bir zamanda çocuklarımız terör olaylarından dolayı hayatlarını kaybettiler. Bu saatten sonra artık kimse gençlerimizi kandıramayacak. Bu anlamda bütün kararlılığımızla terörün karşısında dik duracağız” dedi.

Bölgede en önemli adımın ithalat ve ihracatta olduğuna da değinen Erkan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanından Silopi ilçesinde geniş kapsamlı bir organize sanayinin yapılmasına dair söz aldığını ve kısa süre de çalışmaların başlatılacağını söyledi.
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