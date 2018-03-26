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Sinop’un kitap kurtları ödüllendirildi

Sinop’ta, "54. Kütüphanecilik Haftası” kapsamında kütüphaneyi en çok kullanarak kitap dostu seçilen okurlara hediyeleri verildi.Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen törende; Gezici Kütüphaneyi en çok kullanan,...

Sinop’un kitap kurtları ödüllendirildi

Sinop’ta, "54. Kütüphanecilik Haftası” kapsamında kütüphaneyi en çok kullanarak kitap dostu seçilen okurlara hediyeleri verildi.Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen törende; Gezici Kütüphaneyi en çok kullanan,...

26 Mart 2018 Pazartesi 14:59
Sinop’un kitap kurtları ödüllendirildi

Sinop’ta, "54. Kütüphanecilik Haftası” kapsamında kütüphaneyi en çok kullanarak kitap dostu seçilen okurlara hediyeleri verildi.

Sinop Dr. Rıza Nur İl Halk Kütüphanesinde gerçekleştirilen törende; Gezici Kütüphaneyi en çok kullanan, okul öncesi bölümü, çocuk bölümü, genç bölümü, yetişkin bölümü ve 65 yaş üstü bölümde en fazla kitap okuyarak “Kitap Dostu” seçilen okurlara hediyeleri takdim edildi. Gezici Kütüphaneden en çok kitap okuyan Taşmanlı İlkokulu adına ödülü okul müdürü Yasin Sakallı, Kültür Müdür Vekili Aydan Yıldırım’dan aldı.

Okul öncesi bölümde ödünç kitap verme servisini en çok kullanan ve 35 kitap okuyarak kitap dostu seçilen Atatürk İlkokulu Anasınıfı öğrencisi Hilal Omay’a hediyesini Sinop Üniversitesi Kütüphane ve Doküman Daire Başkanı Osman Kızılaslan verdi. Çocuk bölümü ödünç kitap verme servisini en çok kullanan ve 246 kitap okuyarak kitap dostu seçilen Atatürk İlkokulu öğrencisi Furkan Bozkurt hediyesini İl Jandarma Komutanı J. Kd. Alb. Halil Altıntaş’ın elinden aldı. Genç kategorisinde 55 kitap okuyarak kitap dostu seçilen Sarı Saltuk Anadolu Lisesi öğrencisi Firdevs Turhal’a hediyelerini İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren takdim etti. Yetişkin bölümünde ödünç kitap verme servisini 87 kitap okuyarak en çok kullanan Dr. Can Ünaldı’ya hediyesini Sinop Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Nihat Dalgın verdi. Ödünç kitap verme servisini 65 Yaş Üstü kategoride 52 kitap okuyarak kitap dostu seçilen üye Filiz Özçıtak’a hediyesini Sinop Valisi Hasan İpek takdim etti.

Vali Hasan İpek daha sonra Dr. Rıza Nur Kütüphanesi ve Dr. Rıza Nur’un kitapları hakkında Kütüphane Müdür Yardımcısı Semra Yalçın’dan bilgi aldı. Kütüphanede kitap okuyan, ders çalışan öğrencileri de ziyaret eden Vali Hasan İpek öğrencilere başarılar diledi.
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