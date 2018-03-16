Huzur ilçesi Türkeli

Türkeli Belediye Başkanı Halil Dilek Özcan, Türkelilerin çok nazik ve nezih insanlar olduğunu belirterek, “Ramazan ayında sigara içen dahi olmaz benim ilçemde” dedi.

Başkan Özcan yaptığı açıklamada, “Türkeli devletini ve milletini seven insanlar topluluğudur. Biz gurbetçi memleketiyiz. Yaşayan 127 bin nüfusumuzla, bunun 14 bin 300’ü şu anda ilçede ikamet ediyor. Diğer yüzde 85-90’ı yurt dışında ve İstanbul’da ikamet ediyor. Türkeli, güzel bir Karadeniz ilçesi. Ben Türkelili olmaktan gurur duyan, Türkeli’ye sevdalı bir insanım. Ömrümü bu ilçeye adamaktan mutluyum” şeklinde konuştu.

“Yazın 25-30 bin civarı gurbetçi ağırlıyoruz”

Türkeli ilçesinin yaz dönemlerinde 25-30 bin civarında gurbetçi ağırladığını belirten Başkan Özcan, “Şu anda ilçe tabela nüfusumuz 6 bini geçti. Yazın 2-3 aylık bir süreçte 60 bine yakın bir nüfusumuz var. Denizimiz, ormanımız, yeşilimiz insanların memleketimize gelmesi için en büyük etkenlerden birisidir. Ayrıca Türkeli insanları çok nazik ve nezih insanlardır. Ramazan ayında sigara içen dahi olmaz benim ilçemde. Oruç tutmayan var mıdır? Tabii ki de vardır. Ama insanlar birbirine saygılıdır. Bunları anlatırken de gurur duyuyorum. Hem ilçemizi hem ilçe halkımızı çok seviyoruz” diye konuştu.