Vali Atik, vatandaşlarla bir araya geldi

Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Barış Mahallesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Mahalle sakinleriyle sohbet eden Vali Atik, vatandaşların talep ve sıkıntıları dinledi. Mahallenin kamu yatırımlarıyla ilgili talep ve sıkıntıları hem de vatandaşların diğer isteklerini dinlemek üzere bir araya geldiklerini belirten Vali Atik, Siirt ilinin bir huzur şehri olduğunu ifade ederek, huzur ikliminin ve kardeşlik hukukunun daha da güçlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Mahalleli çocuklarla da bir araya gelen Vali Atik, kendileri ile sohbet ederek, eğitim durumları hakkında bilgi aldı, beraberinde getirdiği çeşitli oyuncakları çocuklara dağıttı.