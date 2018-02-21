Siirt’te yoksul ailelere yardım

Zeynep Hatun Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri yoksul vatandaşlara giyim yardımında bulundu.

Okul Müdürü Mehmet Nezir Çevik, okulun giyim bölümünden oluşan bir grup öğrenciyle daha önce tespit edilen yoksul ailelere maddi ve manevi ihtiyaçları gidermeleri için gerekli yardımın sağlandığını aktardı. Çevik, okul müdür yardımcısı Mehmet Özhan Turhan’ın oluşturduğu ve organize ettiği gönüllü öğretmen ve öğrencilerin ilk olarak mahallelerinde ihtiyaç sahibi aileleri tespit ederek işe başladığını, daha sonra ailelerden bazı yaşlı insanların yeni kimlik çıkarma isteklerinin karşılandığını söyledi. Ayrıca daha önce okulda düzenlenen kermeste el edilen gelirler de ihtiyaç sahiplerine dağıtıldığı belirtildi.