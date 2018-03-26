Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt merkeze bağlı Aktaş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KK 6427 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan Siirt Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri otomobilde sıkışanları çıkardı. 112 acil servis ekibi de olay yerinde yaralılara müdahale etti. Durumu ağır olan yarılardan bir kişi Batman’da özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.