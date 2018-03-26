Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 13°
açık
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
116420
ALTIN
172.872
DOLAR
3.9762
STERLİN
5.6478
EURO
4.9482

Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı, kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Siirt merkeze bağlı Aktaş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KK 6427 plakalı otomobil, sürücüsünün...

Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı, kazada 2 kişi yaralandı.Kaza, Siirt merkeze bağlı Aktaş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KK 6427 plakalı otomobil, sürücüsünün...

26 Mart 2018 Pazartesi 18:34
Siirt’te trafik kazası: 2 yaralı

Siirt’te, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil bariyerlere çarparak kaza yaptı, kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siirt merkeze bağlı Aktaş köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 KK 6427 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarparak kaza yaptı. Kazada 2 kişi yaralandı. Olay yerine ulaşan Siirt Belediye İtfaiye Müdürlüğü ekipleri otomobilde sıkışanları çıkardı. 112 acil servis ekibi de olay yerinde yaralılara müdahale etti. Durumu ağır olan yarılardan bir kişi Batman’da özel bir hastaneye sevk edildi.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Siirt Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Siirt Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı
Kitap fuarına davet
Kitap fuarına davet
Siirt’te 18 Mart şehitlerini anma töreni düzenlendi
Siirt’te 18 Mart şehitlerini anma töreni düzenlendi

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim