Siirt’te şehitler için mevlit okutuldu

Siirt’te 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü dolaysıyla Mevlid-i Şerif okundu.

Siirt Merkez Hacı Abdulhakim Sancak Çarşı Camisi’nde düzenlenen mevlide, Siirt Valisi Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve vatandaşlar ilgi gösterdi. Siirt’teki kuran kursu öğretmen ve öğrencilerinin, Çanakkale Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında okunan 10. Hatim-i şerifin duası İl Müftü Vekili Mehmet Şirin Ayral tarafından yapıldı. Şehitlik Mertebesinin önemine değinen Ayral, birlik, beraberlik ve kardeşlik vurgusu yaptı. Mevlit sonrası lokum ve gül suyu ikram edildi.