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Siirt’te şehit emniyet müdürü adına kütüphane açıldı

Siirt’te şehit Emniyet Müdürü Önder Güzel adına Z Kütüphane açıldı.Siirt’te Emniyet Müdürlüğünün Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında şehit Emniyet Müdürü Önder Güzel adına Z Kütüphane açıldı....

Siirt’te şehit emniyet müdürü adına kütüphane açıldı

Siirt’te şehit Emniyet Müdürü Önder Güzel adına Z Kütüphane açıldı.Siirt’te Emniyet Müdürlüğünün Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında şehit Emniyet Müdürü Önder Güzel adına Z Kütüphane açıldı....

08 Şubat 2018 Perşembe 16:21
Siirt’te şehit emniyet müdürü adına kütüphane açıldı

Siirt’te şehit Emniyet Müdürü Önder Güzel adına Z Kütüphane açıldı.

Siirt’te Emniyet Müdürlüğünün Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında şehit Emniyet Müdürü Önder Güzel adına Z Kütüphane açıldı. İMKB Ortaokulundaki kütüphanenin açılışına Vali Ali Fuat Atik, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, Emniyet Müdür Vekili Saruhan Kızılay, Milli Eğitim Şube Müdürü Hüsamettin Şahin ve kurum müdürleri katıldı. Vali Atik ve beraberindekiler, kurdelesini keserek, açılışını gerçekleştirdikleri kütüphaneyi gezdi. Öğrencilerle sohbet eden Vali Atik, polis olmak istediğini belirten çocukları dinledi, polislik mesleğinin güzel yönlerini anlattı.

"Polis ablalara özendim"

8. Sınıf öğrencisi Bedriye Yılmaz, projeden dolayı mutlu olduğunu belirterek, emeği geçenleri kutladı. Yılmaz, "Daha önce okulda kütüphane vardı, şimdi daha zenginleştirilmiş bir kütüphane ile karşılaştık. Polis ablalardan özenerek ben de polis olmak istediğini" dedi.

Dilber Kayaalp adlı öğrenci ise, okulda açılan kütüphaneden çok istifade etmek istediklerini aktararak, "Burada hem çalışıyoruz hem de kitap okuyabiliyoruz. Ben de polis olup onların yaptığı cesareti göstermek ve halkıma faydalı olmak istiyorum. Onları görünce polis olasım geliyor" diye konuştu.
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