Siirt’te otizm günü etkinliği

Siirt’te 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü öncülüğünde Sancaklar Ortaokulu önünde toplanan bir grup öğrenci, Güres Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı kadar yürüdü. Burada pankart açan öğrenciler daha sonra balon uçurdu. Etkinlik ile ilgili açıklama yapan Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Gökhan Merakçı, 2 Nisan’da Dünya Otizm Farkındalık Günü ilan edildiğini, otizmli çocukların bireyleri ve ailelerin toplumsal yaşama katılmalarının Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevi olduğunu söyledi. Merakçı, "En önemli teminatımız olan çocuklarımıza, eğitim ve sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanmaları için onlara bu desteği sağlamak bizim görevimizdir. Nitekim bugün Otizm Farkındalık Günü kapsamında bir araya gelerek böyle bir etkinlik yaptık" dedi.

Otizm öğrencileri daha sonra yanlarında getirdikleri balonları havaya bıraktı.