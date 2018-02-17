Siirt’te ağaç budama çalışmaları başladı

Siirt Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bulunan ağaçları budama çalışmaları başlattı.

Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada budama çalışmaları ile ağaçların daha sağlıklı olacağı belirtildi. Açıklamada, “Belediye olarak kent merkezinde bulunan bütün ağaçlarda budama, temizlik, bakım ve onarım çalışmalar yapılıyor. Ağaçlar uygun bir şekilde budanmakta olup daha sağlıklı, daha kuvvetli ve dengeli bir gelişim gösterebilmeleri sağlanıyor. Budamaların ağaçları gençleştirdiğini, canlandırdığını ve dolayısıyla büyüme güçlerini artırdığı bilinmektedir" denildi.