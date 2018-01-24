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Siirt’te 72,9 kubar esrar ele geçirildi

Siirt’te bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri 72,9 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Narkotik Suçların...

Siirt’te 72,9 kubar esrar ele geçirildi

Siirt’te bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri 72,9 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Narkotik Suçların...

24 Ocak 2018 Çarşamba 10:46
Siirt’te 72,9 kubar esrar ele geçirildi

Siirt’te bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü ekipleri 72,9 gram kubar esrar maddesi ele geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Siirt Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince “Narkotik Suçların Önlenmesine” yönelik yapılan çalışmalar neticesinde, Ğ.İ. isimli şahsın Van’dan yüklü miktarda uyuşturucu madde temin ederek satmak amacıyla kente geldiği belirlendi. Maddeleri evinde sakladığı yönünde gelen bilgiler doğrultusunda Siirt Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama ve el koyma kararına istinaden Ğ.İ.‘nin ikametinde arama yapılırken, satışa hazır 8 parça halinde 72,9 gram gelen kubar esrar ele geçirildi. Ğ.İ.’de yakalanarak, gözaltına alındı.
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