Siirt’te 18 Mart şehitlerini anma töreni düzenlendi

Siirt’te, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 103. yıldönümü nedeniyle tören düzenlendi.

3’üncü Komando Tugay Komutanlığındaki şehitlik anıtında düzenlenen törene, Vali Ali Fuat Atik, AK Parti Milletvekili Yasin Aktay, 3’üncü Komando Tugay Komutan Vekili Albay Oğuzhan Pehlivan, Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın ve kurum müdürleri katıldı. Törende, valilik, Garnizon Komutanlığı ve belediye çelenklerinin şehitlik anıtına sunulması, sayı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşmalar yapıldı.

Şeref defterini imzalayan Vali Atik, Çanakkale zaferi, uğruna çok ağır bedel ödenerek yüzbinlerce şehit ve gazimizin kanlarıyla kazanılmış yüce milletin tarihe altın harflerle yazmış olduğu bir destanın adı olduğunu söyledi. Atik, "Bu destansı zaferin temelinde güçlü bir inanç, büyük bir vatan aşkı ve özgürlük tutkusu vardır. Çanakkale Zaferi, kahraman askerlerimizin, cihanı hayrete düşüren bir iman ve kahramanlık abidesidir. Milletimiz, kendi şehitlerine gösterdiği özeni ve ilgiyi, bu savaşta ölen yabancı askerlere de göstererek, insanlığın yere düşen onurunu da ayağa kaldırmıştır" dedi.

Duygulu anların yaşandığı tören, müftülük görevlisinin dua okuması ve davetlilerin şehitlerin mezarlığına karanfil bırakmasıyla sona erdi. İl Kültür Merkezinde Çanakkale korosunun müzik dinletisi, tiyatro gösterimi ve dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle program sona erdi.