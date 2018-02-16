Siirt’te 16 kız eğitime kazandırıldı

Siirt’in Pervari ilçesine bağlı Beğendik Belde Belediye Başkanlığı, çeşitli sebeplerle eğitime ara veren 16 kız çocuğunu tekrar eğitim kurumlarıyla buluşturdu.

Beğendik Belde Belediyesi, beldede örgün eğitime devam edememiş 16 kız çocuğunu açık öğretim lisesi aracılığıyla öğrenimlerine devam etmelerini sağladı. Çeşitli sebeplerle eğitime ara vermiş 16 kız çocuğunu açık öğretim lisesine kayıtları yapılarak, tüm masrafları karşılandı. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerine ilçe genelinde eğitime ara vermiş kız çocuklarının tespit edilmesi amacıyla genel bir çalışma yapmalarını isteyen Başkan Vekili Hakan Şeker, özellikle çeşitli nedenlerle eğitime ara veren kız çocuklarının yeniden eğitim kurumlarıyla buluşturulması için tüm imkanların seferber edildiğini söyledi. Kayıtları yapılan kızların açık öğretim lisesi sınavlarına hazırlanabilmeleri için beğendik ortaokulu bünyesinde sınavlara hazırlık kursu açtıklarını söyleyen Şeker, “Kursa devam eden tüm kızlarımızın ders kitapları temin edilerek dağıtıldı. Okumak isteyen kızlarımızın her zaman yanındayız. Kızlarımızın her türlü ihtiyaçlarının karşılanacağını bilmelerini istiyorum” dedi.