Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 18°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
117184
ALTIN
173.354
DOLAR
3.9826
STERLİN
5.6469
EURO
4.9532

Siirt Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Siirt Valiliği, Vali Ali Fuat Atik ve valilik adını kullanılarak para talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi uyarısı yaptı.

Siirt Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Siirt Valiliği, Vali Ali Fuat Atik ve valilik adını kullanılarak para talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi uyarısı yaptı.

26 Mart 2018 Pazartesi 14:59
Siirt Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Siirt Valiliği, Vali Ali Fuat Atik ve valilik adını kullanılarak para talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi uyarısı yaptı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ali Fuat Atik ve valilik adını kullanılarak il içi ve il dışında hayırsever vatandaşların, sanayici ve iş adamlarından, engellilere yardım adı altında telefonla arayarak maddi yardım talep edenlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Açıklamada, vatandaşların bu tür dolandırıcılık olayları ile karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde, 155 ve 156 telefon hatlarına ihbar etmeleri ve Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmaları istendi.
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kitap fuarına davet
Kitap fuarına davet
Siirt’te 18 Mart şehitlerini anma töreni düzenlendi
Siirt’te 18 Mart şehitlerini anma töreni düzenlendi
Siirt’te şehitler için mevlit okutuldu
Siirt’te şehitler için mevlit okutuldu

banner29

banner47

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim