Siirt Valiliğinden dolandırıcılık uyarısı

Siirt Valiliği, Vali Ali Fuat Atik ve valilik adını kullanılarak para talep eden dolandırıcılara itibar edilmemesi uyarısı yaptı.

Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, Vali Ali Fuat Atik ve valilik adını kullanılarak il içi ve il dışında hayırsever vatandaşların, sanayici ve iş adamlarından, engellilere yardım adı altında telefonla arayarak maddi yardım talep edenlere itibar edilmemesi uyarısında bulundu. Açıklamada, vatandaşların bu tür dolandırıcılık olayları ile karşılaşmaları veya bu yönde herhangi bir duyum almaları halinde, 155 ve 156 telefon hatlarına ihbar etmeleri ve Cumhuriyet Başsavcılığına şikayette bulunmaları istendi.