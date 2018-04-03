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Şehit koruculara taziye ziyareti

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener, geçtiğimiz gün Eruh ilçesi Ormanardı köyü kırsalında teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 6 korucuya taziye ziyaretinde...

Şehit koruculara taziye ziyareti

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener, geçtiğimiz gün Eruh ilçesi Ormanardı köyü kırsalında teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 6 korucuya taziye ziyaretinde...

03 Nisan 2018 Salı 12:07
Şehit koruculara taziye ziyareti

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Güvenlik Korucuları Şehit Gazi Dernekleri Federasyonu Başkanı Ali Haydar Yener, geçtiğimiz gün Eruh ilçesi Ormanardı köyü kırsalında teröristlerce düzenlenen hain saldırıda şehit düşen 6 korucuya taziye ziyaretinde bulundu.

Yener, beraberinde federasyon genel sekreteri Abdurrezzak Özbey ve federasyon üyeleri ile merkeze bağlı Ekmekçiler köyüne giderek, şehit korucuların ailelerine taziyede bulundu. Şehit korucuların ailelerine taziyelerini ileten federasyon üyeleri, dönüş yolunda Bayraktepe köyündeki şehitliği ziyaret ederek 1994 yılında terör örgütü PKK tarafından katledilen 4’ü çocuk 11 köylünün mezarı başında dua okudu.
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