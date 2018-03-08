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Kızılay’dan öğrencilere yardım

İstanbul Kızılay Şube Başkanlığı tarafından “7 Bölge, 40 İl, 28 Bin Kişiye Yardım” projesi kapsamında Siirt’te bulunan 700 öğrenciye giyim yardımı yapılacak.Tillo ilçesi İbrahim Hakkı ilkokulunda gerçekleşen dağıtım törenine...

Kızılay’dan öğrencilere yardım

İstanbul Kızılay Şube Başkanlığı tarafından “7 Bölge, 40 İl, 28 Bin Kişiye Yardım” projesi kapsamında Siirt’te bulunan 700 öğrenciye giyim yardımı yapılacak.Tillo ilçesi İbrahim Hakkı ilkokulunda gerçekleşen dağıtım törenine...

08 Mart 2018 Perşembe 14:45
Kızılay’dan öğrencilere yardım

İstanbul Kızılay Şube Başkanlığı tarafından “7 Bölge, 40 İl, 28 Bin Kişiye Yardım” projesi kapsamında Siirt’te bulunan 700 öğrenciye giyim yardımı yapılacak.

Tillo ilçesi İbrahim Hakkı ilkokulunda gerçekleşen dağıtım törenine İl Milli Eğitim Müdürü Fethi Suay, Kızılay Siirt Şube Başkanı Yener Tanık ve okul öğrencileri katıldı. Kızılay Siirt Şube Başkanı Yener Tanık, Türk Kızılayı İstanbul Şubesinin göndermiş olduğu 700 ayakkabı ve giyim yardımını öğrencilere dağıtmaya başladıklarını söyledi. Tillo’da 50 öğrenciye yardım malzemesi dağıtıldığını belirten Tanık , “Gönderilen yardımları öğrencilere dağıtmaya başladık. Öğrencilerimiz okula giderken üşümesin diye ayakkabı dağıtmaya başladık. Bu tarz yardımlar bu bölgelerde çok bekleniyor. Çünkü ihtiyaç sahibi öğrenci sayısı çok fazladır. Yardım paketlerimizi değişik okullarda dağıtmaya devam edeceğiz. Yardımlardan dolayı İstanbul Kızılay Şube Başkanlığına teşekkür ederim” dedi.
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