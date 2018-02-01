Engellilere yangın tatbikatı düzenlendi

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezinde engelli bireylere yönelik yangın tatbikatı düzenlendi.

Siirt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen tatbikatta yangın tüpünün nasıl kullanılacağı ve olası bir yangına ilk müdahalenin nasıl yapılacağı anlatıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, engelli çocukları yangınlara karşı hazırlamak, kendi güç ve yeteneklerinin farkına varmalarını sağlamak üzere uygulamalı ve teorik bir eğitim gerçekleştirdiklerini kaydetti.