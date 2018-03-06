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200 vatandaş sinemayla buluştu

Siirt’te tüm yaş gruplarından vatandaşlar sinema etkinliğinde bir araya geldi.SODES projesi kapsamında “7’den 70’e Tillo Hayat Buluyor” programı çerçevesinde 200 vatandaşı sinema ile buluşturduklarını söyleyen Proje koordinatörü...

200 vatandaş sinemayla buluştu

Siirt’te tüm yaş gruplarından vatandaşlar sinema etkinliğinde bir araya geldi.SODES projesi kapsamında “7’den 70’e Tillo Hayat Buluyor” programı çerçevesinde 200 vatandaşı sinema ile buluşturduklarını söyleyen Proje koordinatörü...

06 Mart 2018 Salı 10:35
200 vatandaş sinemayla buluştu

Siirt’te tüm yaş gruplarından vatandaşlar sinema etkinliğinde bir araya geldi.

SODES projesi kapsamında “7’den 70’e Tillo Hayat Buluyor” programı çerçevesinde 200 vatandaşı sinema ile buluşturduklarını söyleyen Proje koordinatörü Çağdaş Can Toprak, Sinema etkinliğine katılan vatandaşlarımız arasında sosyal kaynaşma sağlandı. Projeyle, sinema salonlarında ücretsiz film gösterimi yapılarak vatandaşların kültür sanat hayatına katılımı ve sinema kültürünün yaygınlık kazanmasına katkı sağlanması amaçlandığını söyledi. Toprak, “İlk defa sinemayla buluşan bu vatandaşlarımız kendileri için hazırlanan bu özel günü hayatları boyunca hatırlayacaklar. Burada güzel bir atmosferde birlikte olduk. Onlar için unutulmaz bir hatıra. Vatandaşlarımızın yanı sıra öğrencilerimizde milli ve kültürel farkındalık oluşturulurken kültürel, sosyal ve duygusal gelişimlerine katkıda bulunularak, hayal güçlerini geliştirmelerine imkan sağlanmış olduk. Sinemayla ilgili zihinlerinde inşallah güzel bir sonuç bıraktık” dedi.
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