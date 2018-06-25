VATANDAŞ OYUNU KULLANDI

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi dün yapıldı. Binlerce Malatyalı vatandaş da bu kapsamda sandığa giderek oyunu kullandı.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için Malatya’da oy kullanma işlemi dün sabah saat 08.00 itibari ile başladı. Vatandaşlar sabah erken saatlerden itibaren oy kullanılacak okullara adeta akın etti. Oy kullanma işlemi saat 17.00’ye kadar devam etti.

Bu anlamda ülke genelinde 59 milyon 391 bin 328 seçmenin oy kullanacağı bildirilmişti. Malatya’da ise yaklaşık 555 bin seçmenin sandığa gideceği YSK tarafından açıklanmıştı.

“ALLAH HAYIRLI UĞURLU ETSİN”

Oy verme işlemi gerçekleştiren vatandaşlardan Ali Korkmaz, “Oy verme görevimi yerine getirdim. Gönlümüzden geçen kişinin ve vekillerin bu seçimden galip çıkmasını istiyoruz. Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.

Vatandaşlardan Emre Kızılay ise, “Oy vermek için tatilimi bırakıp geldim. Bu seçim çok önemli. İnşallah ülkemiz için hayırlı bir seçim olur” diye konuştu. (Foto: İHA)