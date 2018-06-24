Pusulalar adliyeye getirilmeye başlanıldı

Malatya'da Bin 974 sandıkta, 555 bin 349 seçmenin sabah saatlerinde başlanılan oy işleminin ardından o pusuluları polis ve seçim kurulu tarafından belilenen görevliler tarafından seçim kuruluna getirilmeye başllanıldı. Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından Adliye binası önünde alınan sıkı güvenlik önlemi altında getirilen seçim pusulaları görevliler tarafından muhafaza altıına alındı.

BİN 974 SANDIKTA OY KULLANILACAK

Malatya İl Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nde toplam 555 bin 349 kişi oy kullanacak. Seçimde bin 974 sandıkta oy kullanılacak. Ayrıca 724 sandık bölgesi ve 22 seyyar sandık olacak.