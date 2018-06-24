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Pusulalar adliyeye getirilmeye başlanıldı

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçim pusuları Malatya Adiyesinde buluna seçim kuruluna getirilmeye başlanıldı.

Pusulalar adliyeye getirilmeye başlanıldı

Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel seçim pusuları Malatya Adiyesinde buluna seçim kuruluna getirilmeye başlanıldı.

24 Haziran 2018 Pazar 17:43
Pusulalar adliyeye getirilmeye başlanıldı
Malatya'da Bin 974 sandıkta, 555 bin 349 seçmenin sabah saatlerinde başlanılan oy işleminin ardından o pusuluları polis ve seçim kurulu tarafından belilenen görevliler tarafından seçim kuruluna getirilmeye başllanıldı.  Malatya Emniyet Müdürlüğü tarafından Adliye binası önünde alınan sıkı güvenlik önlemi altında getirilen seçim pusulaları görevliler tarafından muhafaza altıına alındı. 

BİN 974 SANDIKTA OY KULLANILACAK

Malatya İl Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi’nde toplam 555 bin 349 kişi oy kullanacak. Seçimde bin 974 sandıkta oy kullanılacak. Ayrıca 724 sandık bölgesi ve 22 seyyar sandık olacak.

KESİN SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?
 
Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, bugün yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimiyle ilgili her türlü çalışmayı tamamladıklarını belirterek, "Halkıma sükunet tavsiye ediyorum. Sandıkların başında siyasi partilerin temsilcilerinin bulunması gerekir. Onların tutmuş olduğu tutanaklar taranmak suretiyle YSK'ye geldiği anda biz aynı zamanda siyasi partilere de bu tutanakları, sonuçları gönderiyoruz. YSK'nin yapmış olduğu iş bu, oyları saymak değil" dedi. Güven, ayrıca seçim sonuçlarını saat 24:00'ten önce açıklamak istediklerini belirtti.

İLÇE İLÇE SEÇMEN VE SANDIK SAYISI

Bahsi geçen rakamların ilçe bazındaki durumu da şöyle:

“Akçadağ: Seçmen sayısı 20 bin 804, sandık sayısı 106, sandık bölgesi 77, seyyar sandık 1.

Arapgir: Seçmen sayısı 8 bin 262, sandık sayısı 70, sandık bölgesi 63, seyyar sandık 1.

Arguvan: Seçmen sayısı 6 bin 383, sandık sayısı 51, sandık bölgesi 49, seyyar sandık 0.

Battalgazi: Seçmen sayısı 209 bin 180, sandık sayısı 618, sandık bölgesi 102, seyyar sandık 11.

Darende: Seçmen sayısı 19 bin 314, sandık sayısı 98, sandık bölgesi 74, seyyar sandık 0.

Doğanşehir: Seçmen sayısı 28 bin 609, sandık sayısı 103, sandık bölgesi 39, seyyar sandık 0.

Doğanyol: Seçmen sayısı 3 bin 84, sandık sayısı 19, sandık bölgesi 16, seyyar sandık 0.

Hekimhan: Seçmen sayısı 14 bin 735, sandık sayısı 88, sandık bölgesi 65, seyyar sandık 1.

Kale: Seçmen sayısı 4 bin 461, sandık sayısı 29, sandık bölgesi 28, seyyar sandık 0.

Kuluncak: Seçmen sayısı 5 bin 996, sandık sayısı 32, sandık bölgesi 28, seyyar sandık 0.

Pütürge: Seçmen sayısı 11 bin 81, sandık sayısı 90, sandık bölgesi 68, seyyar sandık 0.

Yazıhan: Seçmen sayısı 90 bin 506, sandık sayısı 44, sandık bölgesi 33, seyyar sandık 0.

Yeşilyurt: Seçmen sayısı 213 bin 934, sandık sayısı 626, sandık bölgesi 82, seyyar sandık 8.”

TAHİR ÖZÇELİK

Son Güncelleme: 24.06.2018 18:04
Anahtar Kelimeler:
Malatya Seçim Sonuçları
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