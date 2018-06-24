Pusulalar adliyeye getirilmeye başlanıldı

İLÇE İLÇE SEÇMEN VE SANDIK SAYISI
Bahsi geçen rakamların ilçe bazındaki durumu da şöyle:
“Akçadağ: Seçmen sayısı 20 bin 804, sandık sayısı 106, sandık bölgesi 77, seyyar sandık 1.
Arapgir: Seçmen sayısı 8 bin 262, sandık sayısı 70, sandık bölgesi 63, seyyar sandık 1.
Arguvan: Seçmen sayısı 6 bin 383, sandık sayısı 51, sandık bölgesi 49, seyyar sandık 0.
Battalgazi: Seçmen sayısı 209 bin 180, sandık sayısı 618, sandık bölgesi 102, seyyar sandık 11.
Darende: Seçmen sayısı 19 bin 314, sandık sayısı 98, sandık bölgesi 74, seyyar sandık 0.
Doğanşehir: Seçmen sayısı 28 bin 609, sandık sayısı 103, sandık bölgesi 39, seyyar sandık 0.
Doğanyol: Seçmen sayısı 3 bin 84, sandık sayısı 19, sandık bölgesi 16, seyyar sandık 0.
Hekimhan: Seçmen sayısı 14 bin 735, sandık sayısı 88, sandık bölgesi 65, seyyar sandık 1.
Kale: Seçmen sayısı 4 bin 461, sandık sayısı 29, sandık bölgesi 28, seyyar sandık 0.
Kuluncak: Seçmen sayısı 5 bin 996, sandık sayısı 32, sandık bölgesi 28, seyyar sandık 0.
Pütürge: Seçmen sayısı 11 bin 81, sandık sayısı 90, sandık bölgesi 68, seyyar sandık 0.
Yazıhan: Seçmen sayısı 90 bin 506, sandık sayısı 44, sandık bölgesi 33, seyyar sandık 0.
Yeşilyurt: Seçmen sayısı 213 bin 934, sandık sayısı 626, sandık bölgesi 82, seyyar sandık 8.”
TAHİR ÖZÇELİK