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MHP Lideri Bahçeli: "Türk milleti MHP’yi kilit partisi yapmış"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Partimiz bütün oyunları bozarak TBMM'de temsil edilmek imkanına ulaşmış ve çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır” dedi.

MHP Lideri Bahçeli: "Türk milleti MHP’yi kilit partisi yapmış"

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Partimiz bütün oyunları bozarak TBMM'de temsil edilmek imkanına ulaşmış ve çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır” dedi.

24 Haziran 2018 Pazar 23:46
MHP Lideri Bahçeli: "Türk milleti MHP’yi kilit partisi yapmış"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri resmi olmayan sonuçlarının alınmasıyla Genel Merkez'de basın açıklamasında bulundu. Tarihi bir gün yaşandığını dile getiren Bahçeli, "Cumhurun yükselişine hayranlık ile şahit oluyoruz. Seçimlerin sükunet halinde yapılmış olması bizim için ehemmiyet vericidir. Hükümet sistemine geçmiştir Türkiye. Recep Tayyip Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir.

Partiniz bütün oyunları bozarak Meclis’te çok değerli bir milletvekili sayısına ulaşmıştır. Yıkmak istediler başaramadılar. Türk milleti MHP’yi kilit parti yapmış hem de. Türkiye’nin önü açılmıştır. Önce ülkem ve milletim sonra ben taviz vermeyeceğiz. Üstümüze düşen her görevi azimle yerine getireceğiz. Elimizi taşın altına koymaktan vazgeçmeyeceğiz. Tüm gücümüzle çalışacağız. MHP yeni sistem içinde vazifesini en iyi şekilde ifa edecektir. Erdoğan’ı tebrik ediyorum. MHP’ye destek veren vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Üç hilal sancağını düşürmediniz. Dilerim ki siz de hayat boyu düşmezsiniz. MHP daha güçlüdür. Daha da yükselecektir" şeklinde konuştu.


Genel Merkezde bulunan binlerce partili sloganlar ve alkışlarla Bahçeli'ye tezahürat etti.

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