"Malatya için güzel çalışmalar yapmak istiyoruz"

Samanlıoğlu, 24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimler kapsamında MHP Darende ilçe teşkilatını ziyaret etti.

24 Haziran'da gerçekleştirilecek olan seçimler kapsamında çalışmalara devam ettiklerini dile getiren Samanlıoğlu, ziyaretlerde sorun ve önerileri dinlediklerini ifade ederek, "Dertleri dinleyip, ileri de bunlar için çözüm kapılarını açacağız. Rabbim önce vatanımızın, sonra partimizin, sonrada şahsımızın yardımcısı olsun" diye konuştu.

Samanlıoğlu, bilgi birikimi ve tecrübesini Malatya için en güzel şekilde kullanmak istediğini belirterek, "Malatya'mızı tanıyoruz. Çeyrek asırdır hizmet etmekteyiz. Bu tecrübemizi, birikimimizi MHP milletvekilliği adaylığında kullanmak istiyorum. Malatya'mızı daha da ileriye taşımak için bu kutlu göreve talip oldum" dedi.

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