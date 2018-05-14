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Devlet’imizin İzinde, Milletimizin Yanındayız

24 Haziran 2018’ de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için gözler ilk olarak 21 Mayıs’ta adayların belirlenmesi sürecine çevrildi. Malatya’da bu seçimin kazananı olmak isteyen Milliyetçi Hareket Partisi’nde aday adayları hummalı bir çalışma içerisine girerken, bir isim sahadaki aktif çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Halkın içinden gelen, yıllarca hizmet ettiği ülkücü camiada milletvekilliği için geceli gündüzlü çalışan iş adamı Süleyman Eski, “Devletimizin izinde, milletimizin yanındayız” diyor ve ekliyor: Türkiye kazansın!

Devlet’imizin İzinde, Milletimizin Yanındayız

24 Haziran 2018’ de yapılacak cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimleri için gözler ilk olarak 21 Mayıs’ta adayların belirlenmesi sürecine çevrildi. Malatya’da bu seçimin kazananı olmak isteyen Milliyetçi Hareket Partisi’nde aday adayları hummalı bir çalışma içerisine girerken, bir isim sahadaki aktif çalışmalarıyla dikkat çekiyor. Halkın içinden gelen, yıllarca hizmet ettiği ülkücü camiada milletvekilliği için geceli gündüzlü çalışan iş adamı Süleyman Eski, “Devletimizin izinde, milletimizin yanındayız” diyor ve ekliyor: Türkiye kazansın!

14 Mayıs 2018 Pazartesi 11:00
Devlet’imizin İzinde, Milletimizin Yanındayız

-Süleyman Bey genelde bütün aday adaylarına aynı sorular sorulur. En çok ta merak edilen budur aslında. Neden siyasete girmeyi düşündünüz ve neden Milliyetçi Hareket Partisi?

Neden siyasete girmeyi düşündünüz derken aslında kısa bir cevap verebilirim. Siyasetten hiç çıkmadım ki. Ben yıllarca Türkiye’nin farklı şehirlerinde Milliyetçi Hareket Partisi Teşkilatlarında görevler aldım. Ülkücü camiaya hizmet ettim. Haliyle siyaset benim için yeni başlamadı. Milliyetçi Hareket Partisi benim için ailemin ve çevremin bir parçası oldu. Vatanını, toprağını seven her ülküdaşta olduğu gibi bizim için bir tercih değil, seçim değil yaşam şekli oldu. Bu yönüyle milletvekilliğimi bu partiden açıklamam bundan sebep. Yıllarca kendi şirketlerimde başarılı olmuş, sürekli iş hacmimi artırmış, birçok insana hamdolsun ekmek kapısı olmuş biriyim. Bu yönümüzü ülkemizin kritik günlerden geçtiği şu dönemde de siyaset için kullanmak, elimizi taşın altında olmak için vekilliğe aday olduğumuzu açıkladık. Rabbim ülkemize, Malatyamıza ve bizlere hayırlısını nasip etsin.

-Türkiye gerçekten zorlu bir süreçten geçiyor. Sizlerin hem ülke gündemi hem de Malatya ile ilgili tespitleriniz nelerdir?

*Türkiye son yüzyılın belki de en sancılı günlerini yaşıyor. Ulusal ve uluslar arası tehditlerin oynattığı iç ve dış mihraplar, asırlardır vatan tuttuğumuz yurdumuzun üzerinde çeşitli senaryolar üretiyor, boş durmuyor. Bunun en yakın örneğini 15 Temmuz 2016’da gördük. FETÖ gibi yıllarca bu ülkeye bela olan PKK terör örgütü gibi kumandaları başkalarının elinde olan taşeron örgütler içte ve dışta Türkiye’nin kanını vampir gibi emmeye çalışıyor. Burada ülkücü davanın lideri Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin devlet eksenli duruşu bizlerdeki cesaret ve aidiyet duygusunu artırmıştır. Bu duruş Cumhur ittifakına yansımış, Türkiye bir yol ayrımına gelmiştir. Bu yol ayrımı Büyük Türkiye ile istikrarsız Türkiye arasında bir tercihtir. İşte 24 Haziran 2018 bunun için önemlidir. Malatya ile ilgili tabi eksikler ve sıkıntılar malumunuzdur. Bizler gerekli rapor ve dosyalarımızı hazırlamış, çözüm yollarıyla birlikte harekete geçmek için milletimizin ve partimizin teveccühünü bekliyoruz.

-Aday adaylık süreciniz nasıl gidiyor?

*Bildiğiniz üzere takvim beklenenden erkene alındı. Haliyle 21 Mayıs’ta aday adaylık süreci netleşecek. Bizler bu arada hastalarımızdan, esnafımıza, yurtlarımızdan STK temsilcilerimize kadar birçok yeri ziyaret ettik. Partimizin il ve ilçe teşkilatlarını gezerek, onların da görüşlerini alıp istişarelerde bulunduk. Gördüğümüz kadarıyla Milliyetçi Hareket Partisi’nin bu dönem Malatya’dan vekil ve vekiller çıkarmak için çok etkili bir süreç yaşayacağız. Vatandaşımızda bu özlemi, hasreti ve milli duruşu gördük.

HABER MERKEZİ

Son Güncelleme: 14.05.2018 11:46
Anahtar Kelimeler:
AdaySüleyman EskiMİLLİYETÇİ HAREKET PARTİSİMalatya
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