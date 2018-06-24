Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zafer sonrası ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan 24 Haziran seçim zaferi sonrası açıklamalarda bulundu.

Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bu Türk demokrasininin gücüdür. Millet yürütme ve yasama görevini verdi. Ülkemize, milletimize hayırlı olsun. Bu Türk demokrasininin gücüdür. Millet yürütme ve yasama görevini verdi. Tüm adayları tebrik ediyorum. Hiç kimsenin kendi başarısızlığını seçimlere bahane etmesin. Sandık güvenliği ve oy kullanma özgürlüğü, Türk demokrasinin gücünün ifadesidir. Türkiye dünyaya demokrasi dersi vermiştir. Katılım oranı yüzde 90'a yakındır. Türkiye'nin bir demokrasi bayramı daha geride kalmıştır. Seçim sonuçları dolasıyla bizi arayan dost ve kardeş ülkelere şükranlarımı sunuyorum. Milletimiz ülkemize bir istikamet belirlemiştir. Artık Meclisimizle beraber çok daha fazla çalışmalıyız.

Buradan tüm milletime verdiğim sözü bir kez daha söylemek istiyorum: Yaptığımız mücadele devam edecektir. Hiç kimsenin özgürlük alanını kısıtlama gelemeyecek. Milletimiz yeni sistemi faaliyete geçirdi.

Yeni sistem sonrası yapılacak değişiklikleri Meclis'imizle beraber yapacağız. Milletimizin bize verdiği yetkiyi namusumuz gibi bakacağız. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10. ekonomisi yapmak için durmayacağız. Türkiye'nin aydınlık geleceğine giden yolda hiç durmadan yürüyeceğiz