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Cumhur İttifakı’na İnancı Tam

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Aday Adayı Berkan Samanlıoğlu, “Ülkemizin yaşadığı iç ve dış tehditleri milletle bütünleşerek aşabilmek amacıyla kurulmuş olan 'Cumhur İttifakı’nın seçimi milletimizin büyük bir teveccühü ile kazanacağına inancım tamdır” dedi.

Cumhur İttifakı’na İnancı Tam

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Malatya Milletvekili Aday Adayı Berkan Samanlıoğlu, “Ülkemizin yaşadığı iç ve dış tehditleri milletle bütünleşerek aşabilmek amacıyla kurulmuş olan 'Cumhur İttifakı’nın seçimi milletimizin büyük bir teveccühü ile kazanacağına inancım tamdır” dedi.

07 Mayıs 2018 Pazartesi 13:13
Cumhur İttifakı’na İnancı Tam

Samanlıoğlu, 24 Haziran’da gerçekleştirilecek olan seçimler kapsamında MHP Yazıhan, Akçadağ ve Doğanşehir ilçe teşkilatlarını ziyaret etti.

MHP Yazıhan İlçe Başkanı Basri Kaya, MHP Akçadağ İlçe Başkanı Cahit Leventoğlu ve MHP Doğanşehir İlçe Başkanı Selim Güven ile bir araya gelen Samanlıoğlu, 27.dönem milletvekilliğine aday adayı olduğunu ifade etti. Samanlıoğlu, “Ülkemizin içerisinden geçtiği bu kritik dönemde ülkemiz ve milletimiz için sorumluluk yüklenmek milliyetçi harekete gönül vermiş her ülküdaşımızın en büyük arzusudur. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, her ülkücü için şiar niteliğindeki 'Önce ülkem, sonra partim, sonra ben' sözleri bütün işlerimizde önümüze ışık tutmaktadır. Ülkemizin yaşadığı iç ve dış tehditleri milletle bütünleşerek aşabilmek amacıyla kurulmuş olan 'Cumhur İttifakının' seçimi milletimizin büyük bir teveccühü ile kazanacağına inancım tamdır” diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:
Berkan SamanlıoğluCumhur IttifakıMalatyaMHPSelim Güven
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