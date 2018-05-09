Ziyarette konuşan MHP Malatya milletvekili aday adayı Cihat Durhan şu açıklamalarda bulundu:

“1977 yılında İstanbul Beyazıt MHP mitinginde üstad Necip Fazıl Kısakürek’in okuduğu şiirde olduğu gibi, tek istikamet Kabe, ‘tek örnek sahabe böyle yükseldi sütun böyle kurudu kubbe’ düsturuyla bugüne kadar teşkilatımızın çeşitli kademelerinde hizmet ettik. Önce ülkem ve milletim sonra partim diyen liderimiz Devlet Bahçeli Beyefendi’nin ileri görüşü ve derin ufkuyla önermiş olduğu erken seçim kararının kabul edilip, yürürlüğe girmesiyle 24 Haziran cumhurbaşkanı ve 27. dönem milletvekilliği seçimlerinde sizlerinde müsaadesi ve desteği ile aday adaylığı kervanına katıldık. Arkadaşlarımıza ve milliyetçi ülkücü harekata ve yüce Türk Milleti’nin her ferdine hayır, huzur, bereket, sağlık ve mutluluk dileklerimizle; liderimiz Devlet Bahçeli’nin de buyurdukları gibi Malatya’nın 6 milletvekilinin 6’sına da talip olarak ‘Ya Allah Bismillah’ diyerek başlamak istiyoruz.”

KİLİT ROL OYNAYACAK

BUSABAH gazetesi İmtiyaz Sahibi M. Umut Bozkurtoğlu ise şu sözleri ifade etti:

“24 Haziran erken cumhurbaşkanlığı ve milletvekili seçimlerinin ülkemize hayırlar getirmesini Allah’tan niyaz ediyorum. Seçime girecek partilerin aday adaylarının bizi ziyaretleri de ayrıca bizi mutlu ediyor. Sayın Cihat Durhan Beyefendi’ye de başarılar diliyorum. Bu seçimlerde cumhur ittifakı ile birlikte MHP’nin bu seçimlerde kilit rol oynayacağını düşünüyorum. Seçim ittifakları ile barajın ortadan kalkması ile birlikte MHP’nin bu seçimlerde daha başarılı olacağına inanan kişilerden biriyim. Bütün aday adaylarına başarılar dilediğim gibi Sayın Durhan’a da başarılar diliyorum.”

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