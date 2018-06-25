Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi süreci sona erdi ve son sözü millet söyledi. 555 bin seçmenin oy kullandığı Malatya’da kesin olmayan sonuçlara göre, seçime yüzde 87 oranında katılım gösterildi. Kentte yüzde 69 oranında Recep Tayyip Erdoğan’a oy verildi. Yine kesin olmayan sonuçlara göre Muharrem İnce’ye yüzde 22,5 oranında oy verilirken, Meral Akşener yüzde 4,5 oranında oy aldı.

Türkiye genelinde Recep Tayyip Erdoğan’a yüzde 53, Muharrem İnce’ye yüzde 30,5, Meral Akşener’e yüzde 7,5, Selahattin Demirtaş’a yüzde 7,7 oranında oy verildi.

Türkiye genelinde milletvekili seçimlerinde AK Parti’ye yüzde 43, MHP’ye yüzde 11, CHP’ye yüzde 23, İYİ Parti’ye 10,03, HDP’ye 10,5 oranında sandıklardan oy çıktı.

Gazete yayına çıktığı esnada sandıkların yüzde 90’ı açılmıştı.

MALATYA’DA VEKİLLİK OYLARI

Malatya’da kesin olmayan sonuçlara göre, milletvekili seçimleri adına AK Parti’ye yüzde 54 oranında oy verildi ve 4 milletvekili çıkartıldı. CHP’ye yüzde 16,5 oranında oy veren ve 1 milletvekili çıkartan Malatya, MHP’ye de yüzde 16,1 oranında oy verdi ve 1 milletvekili çıkarılmasına vesile oldu.

İlçe bazında ise Cumhur İttifakı ve Millet İttifakına kesin olmayan sonuçlara göre, şöyle oy oranları çıktı:

Akçadağ yüzde 59-25

Arapgir yüzde 55-37

Arguvan yüzde 19-54

Battalgazi yüzde 77-16

Darende yüzde 83-13

Doğanşehir yüzde 51-33

Doğanyol yüzde 80-16

Hekimhan yüzde 41-49

Kale yüzde 89-8

Kuluncak yüzde 65-29

Pütürge yüzde 84-11

Yazıhan yüzde 63-22

Yeşilyurt yüzde 69-23

VEKİLLER

Diğer taraftan AK Parti’den Bülent Tüfenkci, Öznur Çalık, Ahmet Çakır ve Hakan Kahtalı Malatya’da milletvekili oldu. CHP’den Veli Ağababa, MHP’den Mehmet Fendoğlu milletvekili olmaya hak kazandı.

Türkiye genelinde ise kesin olmayan sonuçlara göre, AK Parti’den 297, MHP’den 51, CHP’den 143, HDP’den 64, İYİ Parti’den 45 tane milletvekili çıktı.

TÜRKAN YILDIZ-TAHİR ÖZÇELİK