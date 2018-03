Yılmaztekin’den Dünya Kadınlar Gününü Mesajı

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı.

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Kemalettin Yılmaztekin, bir mesaj yayımlayarak tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar gününü kutladı. Yılmaztekin mesajında, iyilik ve hoşgörü sembolü olarak tarif ettiği kadınların toplumun en küçük yapı taşı ve ailenin temel direği olduğuna dikkati çekerek, “Üstlendikleri zor ve meşakkatli görevleri hiçbir karşılık beklemeden, güler yüz ve samimiyet konforuyla sunan kadınlarımız, kendilerine duyulan saygının çok daha fazlasını hak ettiğini her an ispat etmektedir” ifadelerine yer verdi.

“Ev hanımı, hayat arkadaşı, iş kadını gibi üstlendiği misyonlar ve hemen her alanda verdikleri destekle hayatı yaşanabilir kılan kadınlar, “Cennet annelerin ayakları altındadır” Hadis-i Şerif’i ile de müjdelerin en büyüğüne mazhar olmuşlardır” diyen Yılmaztekin, “Peygamberimize (S.A.V) ilk iman eden kişinin eşi Hazreti Hatice Validemiz (R.A.) olması ve tebliğ esnasında üstlenmiş olduğu görevi eksiksiz layıkıyla yerine getirmiş olması, bu şerefe nail olmasındaki hikmet açısından üzerinde uzun uzun düşünülmeye muhtaçtır. Her alan ve her şartta fedakar bir anlayışla her şeye yetişmeye çalışan kadınların haklarını hiçbir şüpheye ve tartışmaya yer bırakmayacak şekilde yüce dinimiz garanti altına almıştır. Kadınlarımız tarihimiz boyunca istiklal ve istikbal mücadelesi başta olmak üzere, desteğine ihtiyaç duyulduğu her an sorumluluk duygusuyla desteğe koşmuş, hepsinde de ayrı bir kahramanlık destanı yazmıştır” dedi.

Yılmaztekin, kadınların sağlıklı bireylerin yetiştirilmesi ve müreffeh bir toplumun inşası noktasında da en büyük güvence olduklarını belirterek, “Bu duygu ve düşüncelerle; başta şehit anneleri ve eşleri olmak üzere tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü tebrik ediyor, selam ve saygılarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.