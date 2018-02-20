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Viranşehir’de 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayis Büro Amirliğince yapılan yol uygulamasında,...

Viranşehir’de 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayis Büro Amirliğince yapılan yol uygulamasında,...

20 Şubat 2018 Salı 13:14
Viranşehir’de 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde uygulama noktasında durdurulan bir otomobilde, 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Viranşehir ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayis Büro Amirliğince yapılan yol uygulamasında, İ.D. ile K.D.’nin içerisinde bulunduğu otomobil durduruldu. Durdurulan otomobilde, arama yapıldı. Yapılan aramalarda, 2 adet ruhsatsız tabanca ile bu tabancalara ait 21 adet fişek ele geçirildi.

Olayda gözaltına alınan şahısların Viranşehir Asayis Büro Amirliği’ndeki işlemleri devam ediyor.
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