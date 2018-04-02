Urfa taşı için İzmir’deki fuarda stand açtılar

İzmir MARBLE-Uluslararası fuarında, Harran Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Urfa Taşına işlediği eserler tanıtıldı.

Harran Üniversitesi, İzmir’de açılan dünyanın üç büyük mermer fuarlarından biri olan MARBLE-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarında stand açtı. Açılan standta Teknik Bilimler MYO Mimari Restorasyon Programı öğrencileri, Urfa Taşının uluslararası bir platformda tanınmasını sağladılar.

MARBLE-Uluslararası Doğaltaş ve Teknolojileri Fuarında, Urfa Taşına işlediği eserleri sergileyerek tanıtımını yapan, Mimari Restorasyon Programı öğrencilerini tebrik eden Harran Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ali Sarıışık, katıldığı fuarda Harran Üniversitesi standını dolaşarak eserleri inceledi.

Rektör Yardımcısı Sarıışık, “Bu fuarda üniversitemiz Mimari Restorasyon öğrencileri tarafından işlenen eserler sayesinde, üniversitemiz ve Urfa Taşının uluslararası bir platformda tanıtılmasına katkıda bulunduk. İşlenen eserlerde Osmanlı nakışları, Urfa mimarisinde kullanılan desenler ve bölgesel mimari motifler de yer aldı” dedi.