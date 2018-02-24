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Ünlü bestekar Abdullah Balak mezarı başında anıldı

Geçen yıl 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şanlıurfalı ünlü değerlerinden bestekar Abdullah Balak, ölümünün yıl dönümünde mezarı başında anıldı.Başta ünlü Türkücüsü İbrahim Tatlıses olmak üzere,...

Ünlü bestekar Abdullah Balak mezarı başında anıldı

Geçen yıl 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şanlıurfalı ünlü değerlerinden bestekar Abdullah Balak, ölümünün yıl dönümünde mezarı başında anıldı.Başta ünlü Türkücüsü İbrahim Tatlıses olmak üzere,...

24 Şubat 2018 Cumartesi 15:06
Ünlü bestekar Abdullah Balak mezarı başında anıldı

Geçen yıl 79 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şanlıurfalı ünlü değerlerinden bestekar Abdullah Balak, ölümünün yıl dönümünde mezarı başında anıldı.

Başta ünlü Türkücüsü İbrahim Tatlıses olmak üzere, bir çok sanatçıya beste yapan Şanlıurfa’nın değerlerinden Abdullah Balak, mezarı başında törenle anıldı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni mezarlıkta düzenlenen törene, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kültür ve turizm daire Başkanı Suphi Çiçek, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Park ve bahçeler daire başkanı imam Katı, Turizm ve Tanıtım Şube Müdürü Necmi Karadağ, yakınları ile sevenleri katıldı.

Anma törenine katılanlar, sanatçının mezarına karanfil bırakarak dualar okudu.
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