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Türk demokratlar birliği üyelerinden büyükşehir belediyesine ziyaret

UETD Türk Demokratlar Birliği Belçika Kadın Kolları üyesi bir grup kadın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.Türkiye’nin farklı illerinden Belçika’ya giden ve burada yaşayan bir grup...

Türk demokratlar birliği üyelerinden büyükşehir belediyesine ziyaret

UETD Türk Demokratlar Birliği Belçika Kadın Kolları üyesi bir grup kadın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.Türkiye’nin farklı illerinden Belçika’ya giden ve burada yaşayan bir grup...

16 Şubat 2018 Cuma 16:53
Türk demokratlar birliği üyelerinden büyükşehir belediyesine ziyaret

UETD Türk Demokratlar Birliği Belçika Kadın Kolları üyesi bir grup kadın Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret ederek kentin tarihi ve turistik yerlerini gezdi.

Türkiye’nin farklı illerinden Belçika’ya giden ve burada yaşayan bir grup Türk kadın, Şanlıurfa’ya gezi düzenledi. UETD Avrupa Türk Demokratlar Birliği Belçika Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eryiğit, Brüksel Şube Müdürü Saadet Şirin Bilgeç, Teşkilat Başkanı Gülsüm Eryiğit ve Yönetim Kurulu üyeleri Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdülkadir Açar, tarafından karşılanan kadınlara kentte yapılan ve yapılacak olan çalışmalar hakkında bilgi verildi. Yurt dışında yaşayan Türklerin her zaman Milli ve Manevi değerlere sahip çıkması gerektiğini ifade eden Abdülkadir Açar, "Bu milletin milli manevi değerlerine düşman olmamak kaydıyla herkesi dost ve kardeş bilmek, herkesi kucaklamak ve birbirimize sarılmak zorundayız. Büyükşehir Belediyesi olarak bu zihniyet ve bu düşünceyle çalışmaktayız. Biz biriz, beraberiz ve kardeşiz. 1 milyon 984 bin nüfusumuz var ve bunun yanında 550 bine yakın Suriyeli kardeşimiz var ve hiçbir memleket böyle bir yükü taşıyamaz ama Şanlıurfa bunu taşıyor. Şanlıurfalı insanının gönlünün genişliği, sofrasının genişliği ve Hz. İbrahim’den kalan o bereket ve Hz Eyyüp’ten kalan o sabır bu topraklarda devam etmektedir. Gençlerle ilgili en büyük faaliyetleri yapmaktayız. Bu millet bu ümmetin tek ümididir. Şanlıurfa bir huzur kentidir" dedi.

UETD Avrupa Türk Demokratlar Birliği Belçika Kadın Kolları Başkanı Zeynep Eryiğit ise "Heyet olarak 28 kişilik bir ekiple Şanlıurfa’ya gezmeye geldik. misafirperverliğinden dolayı Büyükşehir Belediyesine çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.
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