TTF Başkanı Durmuş tenis dünyasına hayran kaldı

Şanlıurfa’da bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile birlikte gittiği tenis dünyasına adeta hayran kaldı. Durmuş yaptığı açıklamasında, “Değil Güneydoğu’da Türkiye’de böylesine komplike bir tesis yok” dedi.

Şanlıurfa Tenis Dünyası inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Şanlıurfa’yı spor şehri yapmakta kararlı olan Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi’nin bizzat takip ettiği projede artık son hazırlıklar yapılıyor. Çalışmaları yerinde görmek üzere Şanlıurfa’ya gelen TTF Başkanı Cengiz Durmuş da tesisi gezerek incelemelerde bulundu. Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ile birlikte tesislere giden TTF Başkanı Durmuş, çalışmanın Türkiye’de örnek gösterilecek bir proje olduğunu söyledi.

Türkiye’de böyle bir tesis yok

Tesisteki temaslarının ardından bir değerlendirme yapan TTF Başkanı Cengiz Durmuş, “Şanlıurfa’da Nihat Çiftçi’nin böylesine bir projesi olduğunu biliyordum. Ama gelip gördüğüm zaman şunu açık yüreklilikle söyleyeyim ki bırakın Güneydoğu’yu Türkiye’de bile böylesine komplike bir tesis yok. Muhteşem güzellikte bir tesis ortaya çıkmış. Buradan gelecekte Türkiye şampiyonları, uluslararası arenada Türkiye’yi temsil edebilecek sporcular çıkacaktır. Sosyal tesis bakımından da burada aileler rahatlıkla gelip zaman geçirebilecekler. Her türlü detay düşünülmüş. Nihat Çiftçi’yi ve ekibini tebrik ederim. Şanlıurfa da gelecek görüyorum” dedi.

Şanlıurfa’yı spor şehri yapacağız

TTF Başkanı Durmuş’a Şanlıurfa ziyareti için teşekkür eden Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, amaçlarının Şanlıurfa’yı spor şehri yapmak olduğunu söyledi. Nüfus bakımından Türkiye’nin en genç şehri Şanlıurfa’da gençlere yatırım yapmaya devam edeceklerini de sözlerine ekleyen Çiftçi, “Başkanımızı Urfa’da ağırlıyoruz. Tesisimizi ziyaret ettik. Son zamanlarda tenis anlamında en güzel çalışmayı Şanlıurfa ya kazandırıyoruz. İnşaat son aşamasına gelmiş durumda. Arkadaşlar hızlı bir şekilde çalışmalarına devam ediyor. Spor şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz. Gençlerimize inanıyor ve onlara güveniyoruz” diye konuştu.

Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, tesis temaslarının ardından TTF Başkanı Cengiz Durmuş ile birlikte tenis şampiyonasına katılan gençleri ziyaret etti.