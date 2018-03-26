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Suruç’ta yeşillendirme çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA (İHA) Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçenin park yapımında da yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,...

Suruç’ta yeşillendirme çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA (İHA) Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçenin park yapımında da yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor.Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi,...

26 Mart 2018 Pazartesi 15:08
Suruç’ta yeşillendirme çalışmaları sürüyor

ŞANLIURFA (İHA) Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde alt ve üstyapı çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, ilçenin park yapımında da yeşillendirme çalışmalarına devam ediyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi, bir dizi temaslarda bulunmak üzere ziyaret ettiği Suruç’ta Büyükşehir Belediyesinin yaptığı çalışmaları inceledi. Suruç ilçesinin kaderinin Büyükşehir Belediyesi ile değiştiğini vurgulayan Çiftçi, “Suruç Büyükşehir Belediye Başkanlığımız tarafından güzel hizmetlere kavuşuyor. Suruç’ta ilk parklar Büyükşehir Belediyemiz tarafından yapıldı. Bugünde arkadaşlarımız ile alan incelemesinde bulunduk. Suruçlu gençlerimizin mutluluğu için çalışıyoruz onların mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Suruç bizim için önemli bir ilçe. Prestij caddesi, spor sahası, kapalı semt pazarı ile birlikte son zamanda yaptığımız parkları, yolları, yağmur drenajı ve son olarak Suruç içme suyu arıtma tesisi ile İlçemizin kaderi değişiyor. Ak Belediyeler hizmet belediyeleridir ve Ak Belediyecilik anlayışı Suruç ilçemizde kendini göstermeye başladı. Çocuklarımızın, ailelerimizin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur” dedi.
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